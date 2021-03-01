علبة كوكا كولا تكشف جريمة قتل عمرها 40 سنة

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أسهمت علبة "كوكا كولا" في حل لغز جريمة قتل عمرها 40 عاما، في ولاية كولورادو الأمريكية.
وتمكنت الشرطة من حل لغز الجريمة باعتماد تقنية جديدة، تعرف بـ"علم الأنساب الجيني"، والوصول إلى المشتبه به من خلال علبة كوكا كولا رصدت في مسرح الجريمة في مدينة شيري هيلز بولاية كولورادو قبل 40 عاما.
وتمت مطابقة آثار الحمض النووي للرجل مع تلك الخاصة بأفراد الأسرة، الذين خزنت معلوماتهم الجينية على قاعدة بيانات لشركة United Data Connect، وعملت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لحل قضية القتل.
واكتشف المحققون بأن رجلا بعمر الـ62، يعرف باسم ديفيد أندرسون، عاش حياة طبيعية منذ أن اغتال سيلفيا كويل في أغسطس/آب عام 1981.
وسيواجه الآن المحاكمة بتهمة القتل.
بحسب تحقيقات الشرطة، فإن المغدورة قد تعرضت للاعتداء الجنسي أيضا قبل طعنها بمنزلها في كولورادو، بحسب ما نشرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وإذا أُدين بتهمتي قتل من الدرجة الأولى، سيواجه أندرسون السجن المؤبد مع فرصة للإفراج المشروط بعد 20 عاما