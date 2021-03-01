علبة كوكا كولا تكشف جريمة قتل عمرها 40 سنة نجوى كرم تحصل على الإقامة الذهبية وبلقيس تبكيها قيادات الحوثي تتساقط في مأرب ومطالبات رسمية وشعبية بإشعال كافة الجبهات تحذير أممي عاجل ودعوة لوقف هجمات مليشيات الحوثي على مأرب في خطاب يثير الدهشة...ترامب يكشف أسرار ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بايدن تغير شكل الأصابع ينذر بالإصابة بمرض قاتل واشنطن تحسم موقفها من هجمات المليشيات الحوثية ضد السعودية هجمات المليشيات الحوثية ضد المدنيين في مأرب تثير غضب المجتمع الدولي وتعزز تورطهم في جرائم حرب الشيخ «حَمـيد الأحـمر» يوجه دعوة لـ القبائل في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي قناة إسرائيلية: تل أبيب ألغت مشاركتها في معرض أبوظبي للصناعات العسكرية.. ماهي الاسباب؟
أعلنت المغنية اللبنانية نجوى كرم استلامها تأشيرة الإقامة طويلة الأمد «الإقامة الذهبية» في الإمارات، (الأحد)، وكتبت تغريدة على «تويتر»: «تشرفت باستلام الإقامة الذهبية من الإمارات الشقيقة..
وصادفت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين».
وطبقت الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد لـ5-10 سنوات، منذ عام 2019، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، ما يمنح المستفيدين التملك داخل الدولة بنسبة 100%.
من جانبها، نشرت المغنية بلقيس فتحي على حسابها في «انستقرام»، مقطع فيديو لأغنيتها الجديدة «خاف عليي» التي أطلقتها أمس، وظهرت تبكي متأثرة بكلماتها التي تقول: «صدقني فيي إنساك.. خاف عليي»، يذكر أن بلقيس شاركت دي كوين وهاي في كليب الأغنية