نجوى كرم تحصل على الإقامة الذهبية وبلقيس تبكيها

الإثنين 01 مارس - آذار 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت المغنية اللبنانية نجوى كرم استلامها تأشيرة الإقامة طويلة الأمد «الإقامة الذهبية» في الإمارات، (الأحد)، وكتبت تغريدة على «تويتر»: «تشرفت باستلام الإقامة الذهبية من الإمارات الشقيقة..

وصادفت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين».

وطبقت الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد لـ5-10 سنوات، منذ عام 2019، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، ما يمنح المستفيدين التملك داخل الدولة بنسبة 100%.

من جانبها، نشرت المغنية بلقيس فتحي على حسابها في «انستقرام»، مقطع فيديو لأغنيتها الجديدة «خاف عليي» التي أطلقتها أمس، وظهرت تبكي متأثرة بكلماتها التي تقول: «صدقني فيي إنساك.. خاف عليي»، يذكر أن بلقيس شاركت دي كوين وهاي في كليب الأغنية