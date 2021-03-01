واشنطن تحسم موقفها من هجمات المليشيات الحوثية ضد السعودية

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نددت الولايات المتحدة بشدة بالهجمات التي شنتها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني على التجمعات السكانية في السعودية السبت، مؤكدة أنها «لا تزال ملتزمة شراكتها» الطويلة مع المملكة ومساعدتها في مواجهة الهجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران.
وأفاد بيان أصدره الناطق بإسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن «الولايات المتحدة تندد بشدة بهجمات الحوثيين على التجمعات السكانية في المملكة العربية السعودية»، مؤكداً أن هذه الهجمات «لا تهدد المدنيين الأبرياء فحسب، بل تهدد أيضاً فرص السلام والإستقرار في اليمن».
وطالب الحوثيين بـ«إنهاء هذه الهجمات الفظيعة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث والمبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ بهدف تحقيق السلام والازدهار والأمن للشعب اليمني».
وأعلن أن الولايات المتحدة «لا تزال ملتزمة شراكتها الطويلة مع المملكة العربية السعودية ومساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وهي تواجه هجمات من الجماعات المتحالفة مع إيران