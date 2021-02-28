الشيخ «حَمـيد الأحـمر» يوجه دعوة لـ القبائل في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي

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دعا الشيخ القبلي البارز والقيادي في حزب الاصلاح اليمني الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر اليوم الأحد القبائل اليمنية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية الى عدم الزج بأبنائهم في معارك المليشيات الانقلابية ضد ابناء الشعب اليمني.
وقال الشيخ الأحمر في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها محرر مأرب برس:« يأهلنا من أبناء المحافظات التي تحت سيطرة عصابة الحوثي الإجرامية ، ثقوا بأن هذه العصابة لا تكترث بدماء اليمنيين ولا يهمها التضحية بكم وبأبنائكم خدمةً لأطماعها وأطماع ايران»
وأضاف« دمائكم غالية فامنعوا الحوثي من الزج بأبنائكم ورجالكم الى المهالك وقفوا صفاً واحداً أمام دعواته للتحشيد»