التحالف يتحدث عن مكان إنطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية

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قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن العميد تركي المالكي، الأحد، إن "مطار صنعاء أصبح نقطة عسكرية لإطلاق الصواريخ الباليستية".
ومساء السبت، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي في سماء العاصمة السعودية الرياض وست طائرات مسيرة "مفخخة" أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه جنوب المملكة.
وأضاف المالكي في تصريح لقناة الإخبارية السعودية، أن "هناك تصعيد من قبل الميليشيات الحوثية على المملكة".
ولفت إلى أن الميليشيا الحوثية تتبع طريقة ممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية، مشيدا بكفاءة القوات الجوية السعودية لصد الهجمات الحوثية.
وقال متحدث التحالف إن "تجاوزات الميليشيا الحوثية أثرت على عمل المنظمات الإغاثية". مؤكد أن النظام الإيراني يدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.
والسبت، أكد المالكي، أن الدفاعات السعودية اعترضت حتى الآن 526 طائرة مسيرة و346 صاروخا باليستيا.
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية هي الجماعة الإرهابية الوحيدة التي تمتلك صواريخ باليستية بدعم إيراني.
وأعتبر أن الهجوم الحوثي مرتبط بالتطورات السياسية في المنطقة وإملاءات الجنرالات الإيرانيين