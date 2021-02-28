صحيفة: بهذا الراتب.. صلاح على رأس قائمة أجور ليفربول

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كشفت صحيفة "ذا صن"، البريطانية عن قائمة أجور لاعبي نادي ليفربول، والتي جاء اللاعب المصري محمد صلاح في مقدمتها.
وقالت الصحيفة إن ليفربول يبذل ما في وسعه للحفاظ على صلاح بعيدا عن قبضة عمالقة الدوري الإسباني (الليغا)، بجعله أعلى لاعبي النادي أجرا.
اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، في مباراة ليفربول ضد برايتون، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
وأوضحت الصحيفة أن صلاح يتقاضى أسبوعيا 200 ألف إسترليني وهو ما يعني أنه يتقاضى 10.4 مليون إسترليني في العام.
ولا يزال عقد مهاجم أنفيلد مستمر حتى صيف 2023، وهو ما يعني أنه سيتقاضى نحو 24 مليون إسترليني من الآن وحتى انتهاء تعاقده.
ويأتي في الترتيب الثاني في القائمة، اللاعب الإسباني تياغو ألكانتارا الذي يتقاضى 192.308 إسترليني في الأسبوع.
وفي الترتيب الثالث، يأتي البرازيلي روبرتو فيرمينو والهولندي فيرجيل فان دايك، حيث يحصل كل منهما على ما قيمته 180 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
وجاء جوردان هندرسون، وزميله جيمس ميلنر في المركز الخامس حيث يتقاضى كلا منهما 140 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
أما اللاعب السنغالي ساديو ماني فيتقاضى نصف راتب صلاح وهو 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.