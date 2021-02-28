اللواء «العرادة» يترأس اجتماعا أمنياً لقيادة شرطة «مـأرب» وهذا ما تعهد به القائد الجديد لقوات الأمن الخاصة

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - مأرب

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ترأس محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الأحد اجتماعا أمنياً لقيادة شرطة المحافظة لمناقشة الأداء الأمني في ظل المستجدات الحالية.

واستُهل الاجتماع بقراءة الفاتحة والترحُم على أرواح جميع الشهداء الأبطال وفي مقدمتهم العميد عبدالغني شعلان قائد قوات الأمن الخاصة، ورئيس العمليات العميد نوفل الحوري ومن معهم من الأبطال الميامين الذين سطروا ملحمة بطولية وضحوا بأرواحهم في أقدس معارك الشعب والدولة والجمهورية.

وتطرق العرادة إلى مناقب العميد عبدالغني شعلان ومآثره العظيمة وقيادته الناجحة في وحدته الأمنية من حيث البناء والتأهيل والتدريب والانضباط لتصبح كما هي عليه اليوم وحدة فاعلة في حفظ الأمن والاستقرار في المحافظة التي تضم ملايين اليمنيين من السكان والنازحين.

ونقل تعازي القيادة السياسية لكافة منتسبي الأمن في الشهداء الأبرار، مضيفا أن الشعب اليمني اليوم يراهن ويعلق الآمال على منتسبي الجيش الوطني والأمن لتخليصه من المليشيا الحوثية الإرهابية التي تريد استعبادهم وتدمير حاضرهم ومستقبلهم.

وأشاد اللواء العرادة بمستوى الأداء الأمني المنضبط والراسخ لمختلف الأجهزة الأمنية بالمحافظة وما تحققه من نجاحات متتالية أثبتت صلابتها في وجه كل التحولات، منوها الى أن ثقة المواطنين اليوم بهذه المنظومة الأمنية أصبحت في أعلى المستويات.

ورحب محافظ مأرب بالقائد الخلف العميد سليم السياغي المعين قائدا لقوات الأمن الخاصة بالمحافظة مشيدا بسجله الأمني والميداني المتميز في كافة المهام التي أسندت إليه وما عرف عنه من صفات تجعل منه خير خلف في مهمته.

من جانبه تحدث مدير شرطة المحافظة العميد يحيى حُميد عن المستجدات الحالية والوضع الأمني بالمحافظة.

بدوره تعهد قائد قوات الأمن الخاصة العميد سليم السياغي بالسير على خطى سلفه القائد شعلان ورفاقه وتعهد بذل الجهد والنفس لحفظ استقرار المحافظة من خلال مهام وأدوار الوحدة الأمنية التي أسندت اليه.