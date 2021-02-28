الرئيس هادي: دماء الشهداء لن تذهب هدرا

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد 28 فبراير/شباط، برقية عزاء ومواساة في استشهاد قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، العميد عبدالغني شعلان، ورئيس عمليات قوات الأمن الخاصة، العقيد نوفل الحوري، وعدد من رفاقهما من الشهداء.

وأشاد هادي بالمواقف الوطنية، التي اجترحوها عن الأرض والجمهورية ومواجهة المليشيا الحوثية ببسالة، مع رفاقهم الذين جسدوا ملحمة تاريخية وبطولية سيُسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.

وأكد رئيس الجمهورية أن دماء الشهداء وتضحياتهم لن تذهب هدراً، وأن جبال وصحاري ووديان وسهول وكل ذرة من أرض اليمن تزداد تشبثاً بالأرض، كلما ارتوت من دماء الشهداء والجرحى، لتطارد فلول العناصر الانقلابية.

وفي وقت سابق صباح اليوم الأحد، شيّع المئات قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب، العميد عبدالغني شعلان، وعددا من رفاقه.

وشارك في مراسم التشييع محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، ووزير الدفاع، الفريق محمد المقدشي، ووكيل أول وزارة الداخلية، اللواء محمد سالم بن عبود الشريف، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين والمحليين.

وكان العميد شعلان قد قُتل، صباح الجمعة الماضية، في موقع جبل "البَلَق" على الأطراف الغربية لمأرب، وذلك بعد وقت قصير من بدء هجمات مليشيا الحوثي على أجزاء في أطراف الجبل.