اليمن تودع احد رموزها الإعلامية في احد مشافي القاهرة

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توفي قبل قليل الزميل الصحفي إبراهيم مجاهد في احد مستشفيات القاهرة بعد صراع مع فيروس كورونا.
ويعد الراحل من أشهر الصحفيين اليمنيين، وله مشاركاته واسهامته الإعلامية في مجال الصحافة محليا وعربيا.
وكان الراحل مديرا لصحيفة أخبار اليوم.
وبهذا المصاب الجلل ينعى موقع مأرب برس رحيل الزميل إبراهيم مجاهد ولكل اهله وذوية وانالله وانا اليه راجعون.