اليمن تودع احد رموزها الإعلامية في احد مشافي القاهرة تفاصيل مكالمة بين أمير قطر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شاب خليجي ينصب على صديقته في أكبر مقلب في حياتها دراسة علمية تكشف ان العيون قد تحمل أدلة مبكرة على الإصابة بمرضين خطيرين قطر تعلن تضامنها مع السعودية بعد تعرضها لعمل خطير ينافي كل الأعراف الدولية الحوثيون يطالبون ”واشنطن“ برؤية لحل الأزمة اليمنية قبل لقاء ”ليندركينغ“ بعد عقدٍ من الصمت.. ”أحمد علي عبدالله صالح“ يعلن موقفه من ”شرعية هادي“ والسعودية و”المصالحة الوطنية“ ويؤكد: ”صمتي ليس ضعفاً“ المسئول الإماراتي الجديد شخبوط آل نهيان يؤكد على موقف ثابت تجاه اليمن رسالة من الشيوخ الأمريكي الى قادة مليشيات الحوثي وحكومة إيران مأرب برس ينشر سيرة ذاتية للقائد الجديد لقوات الأمن الخاصة بمأرب وأبرز المناصب التي تقلدها
أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن أمير قطر اطمأن خلال الاتصال على صحة ابن سلمان وعبّر عن تمنياته القلبية الخالصة له بدوام الصحة وموفور العافية وللشعب السعودي بدوام التقدم والازدهار.
وتناول الأميران أثناء الاتصال آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وأبديا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك.
من جانبه، أكد أمير قطر على دعم بلاده الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا وعلى كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي.
وفي وقت سابق، أدانت دولة قطر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت، على يد جماعة "أنصار الله" اليمنية.
واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن الهجوم "عمل خطير ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".
وقالت الخارجية إنها "تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الصاروخي الذي استهدف الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتعده عملاً خطيراً ضد المدنيين الأمر الذي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".
وجددت الخارجية القطرية "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".
ومساء أمس السبت، أحبطت الدفاعات السعودية 7 تهديدات جوية خلال ساعتين، كان أحدها صاروخ باليستي تم إطلاقه تجاه الرياض، إضافة إلى عدد من الطائرات المسيرة المفخخة.