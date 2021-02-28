الحوثيون يطالبون ”واشنطن“ برؤية لحل الأزمة اليمنية قبل لقاء ”ليندركينغ“

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر مطلعة، الأحد 28 فبراير/شباط، إن وفد مليشيا الحوثي المشارك في المفاوضات رفض لقاء المبعوث الأمريكي الى اليمن، تيم ليندركينغ، في العاصمة العمانية (مسقط).

ويتواجد الوفد التفاوضي لمليشيا الحوثي في مسقط، منذ آواخر 2018، ويلتقي عددا من السفراء والمبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وأوضح مراسل "اسوشيتد برس" في اليمن، نقلا عن معلومات خاصة، أن "وفد الحوثيين طلب من المبعوث الأمريكي تقديم رؤية لبلاده حول الأزمة اليمنية قبل أي لقاء".

وكان ليندركينغ قد عقد محادثات مع وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، لمناقشة تطوّرات الأوضاع في اليمن، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب، وفقاً لوكالة الأنباء العُمانية الرسمية.

جاء ذلك، خلال زيارته إلى مسقط، كثاني محطة في جولته الجديدة التي استهلها من الرياض، لإحياء عملية السلام المتعثرة.

وسبق ليندركينغ أن عقد، الأسبوع الماضي، سلسلة لقاءات مع مسؤولين يمنيين وسعوديين في الرياض، لإحياء الحل السياسي بالتزامن مع تحرّكات مماثلة أجراها المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن في مطلع فبراير/ شباط الجاري تعيين تيموثي ليندركينغ مبعوثا أمريكيا خاصة إلى اليمن، للمشاركة في وقف الحرب، ودعم التوصل إلى سلام دائم، في البلاد.