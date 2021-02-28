المسئول الإماراتي الجديد شخبوط آل نهيان يؤكد على موقف ثابت تجاه اليمن

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال وزير الدولة الإماراتي ، شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن بلاده تدعم الحكومة اليمنية إزاء الأوضاع الراهنة،في البلاد.

واشار الى ان الامارات تؤيد الجهود الأممية وجهود المملكة العربية السعودية للدفع بالعملية السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في اليمن والمنطقة،في اول حديث للمسئول الاماراتي، المعين مؤخرا خلفا للوزير السابق أنور قرقاش، حول اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء ، امس السبت، في العاصمة أبوظبي، جمع وزير الدولة الإماراتي شخبوط بن نهيان آل نهيان، مع وزير الخارجية اليمني احمد عوض بن مبارك، حيث جرى بحث تنسيق المواقف السياسية إزاء تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

الشيخ شخبوط آل نهيان ،أكد خلال اللقاء على نهج دولة الإمارات الثابت في دعم أمن واستقرار اليمن ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق ويحقق تطلعاته في التنمية والاستقرار والازدهار، حد تعبيره.

من جانبه قال وزير الخارجية أحمد بن مبارك،ان ميليشيات الحوثي "تسعى جاهدة لإطالة أمد الحرب تنفيذاً للأجندة الإيرانية".

وأكد في ذات الوقت أن تلك الأوهام والمساعي الخائبة اصطدمت ببطولات وتضحيات الجيش الوطني وما يسطره من بطولة وفداء في مأرب وفي كل سهول وجبال اليمن.

وجدد وزير الخارجية، حرص الحكومة اليمنية، والتزامها بتحقيق السلام والتفاعل الإيجابي مع كل الجهود الأممية.

وقال إن تلك الجهود "تجابه بصلف ومراوغة من قبل ميليشيات الحوثي التي تسعى جاهدة لإطالة أمد الحرب تنفيذاً للإجندة الإيرانية" .