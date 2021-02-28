عاجل.. تعيين قائدا جديدا للقوات الخاصة بمأرب خلفا للشهيد شعلان

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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أصدر وزير الداخلية اليمني، قرارا قضى بتعيين قائدا جديدا لفرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب (شرق البلاد).

وقضى قرار الوزير اللواء ابراهيم حيدان الصادر بتاريخ امس السبت،27 فبراير الجاري- بحسب وثيقة رسمية اطلع عليها مأرب برس- بتعيين ،العميد سليم عبدالله السياغي مساعدا لمدير عام شرطة محافظة مأرب وقائدا لفرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة، خلفا للعميد عبدالغني شعلان ، الذي استشهد في معارك الدفاع عن مأرب، يوم الجمعة.

والعميد السياغي كان مديرا عاما لشرطة محافظة الجوف حتى العام 2019، ثم مديرا لأمن محافظة صنعاء ، التابعة للحكومة الشرعية.