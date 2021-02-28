مأرب برس ينشر سيرة ذاتية للقائد الجديد لقوات الأمن الخاصة بمأرب وأبرز المناصب التي تقلدها عاجل.. تعيين قائدا جديدا للقوات الخاصة بمأرب خلفا للشهيد شعلان شاهد الصور.. مأرب تشيع جثامين العميد شعلان واثنين من ابطال القوات الخاصة والداخلية تصدر بيان نعي شاهد.. امرأة في صنعاء تعري قيادات الانقلاب وتخص عبدالملك وحسين العزي وتحذر النساء من الوقوع في هذا الفخ 72 نائبا يوجهون رسالة عاجلة الى الرئاسة والحكومة ويحذرون من أكبر انتكاسة للشرعية مصر تكشف موقفها من الكويت في اللقاء التاريخي بين البلدين الفنانة المصرية تكشف سر صمت أحمد مكي أمام الهجوم علية حكم تاريخي...في تغريم الفيسبوك بأكثر من نصف مليار دولار لهذا السبب الشنيع صحيفة تكشف توجيهات ميسي بخصوص البقاء في برشلونة الدفاعات السعودية تعلن إعتراض 7تهديدات جوية من المليشيات الحوثية خلال ساعتين
أصدر وزير الداخلية اليمني، قرارا قضى بتعيين قائدا جديدا لفرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب (شرق البلاد).
وقضى قرار الوزير اللواء ابراهيم حيدان الصادر بتاريخ امس السبت،27 فبراير الجاري- بحسب وثيقة رسمية اطلع عليها مأرب برس- بتعيين ،العميد سليم عبدالله السياغي مساعدا لمدير عام شرطة محافظة مأرب وقائدا لفرع قوات الأمن الخاصة بالمحافظة، خلفا للعميد عبدالغني شعلان ، الذي استشهد في معارك الدفاع عن مأرب، يوم الجمعة.
والعميد السياغي كان مديرا عاما لشرطة محافظة الجوف حتى العام 2019، ثم مديرا لأمن محافظة صنعاء ، التابعة للحكومة الشرعية.