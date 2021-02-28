شاهد الصور.. مأرب تشيع جثامين العميد شعلان واثنين من ابطال القوات الخاصة والداخلية تصدر بيان نعي

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 567

شيعت مأرب ،اليوم الاحد، جثامين قائد القوات الخاصة العميد عبدالغني شعلان واثنين من قيادات قوات الأمن الخاصة ،والذين قضوا في معركة الدفاع عن مأرب، امس الأول.

وتقدم مراسيم التشييع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وقيادات عسكرية وامنية رفيعة.

وشيعت جثامين أبطال القوات الخاصة الى مقبرة الشهداء بمدينة مأرب.

واستشهد مع العميد شعلان، في المعارك الدائرة غرب مأرب، كلا من العميد نوفل عاطف الحوري قائد عمليات القوات الخاصة والعقيد امجد الصلوي،بحسب مصدر عسكري تحدث لمأرب برس.

*بيان نعي

في سياق متصل ،نعت وزارة الداخلية البطل العميد عبدالغني شعلان، قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، الذي استشهد وهو يدافع عن الأرض والوطن والإنسان في معارك البطولة والكرامة والإباء ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية، خلال قيادته لأبطال قوات الامن الخاصة وتصديه لهجمات عنيفة شنتها المليشيات الانقلابية على جبل البلق غربي محافظة مأرب صباح الجمعة.

وقالت الوزارة في بيانها " إن استشهاد العميد عبدالغني شعلان ورفاقه قد جاء ليؤكد التحاقهم بركب الرجال الأبطال الميامين، الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، ومقارعة فلول الإجرام والظلم والكهنوت السلالي الحاقد على الشعب اليمني، وعلى خطى أسلافه العظماء مفجري ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الظافرة".

وأضاف البيان " إن قيادة وزارة الداخلية وهي تنعي العميد عبدالغني شعلان؛ كبطل من أبطال الجمهورية الميامين، تؤكد وفاءها لكل الشهداء الأماجد الذين ضربوا أروع الأمثلة في صنع المآثر البطولية العظيمة وارتقوا نجوما مضيئة في سماء الوطن، يهتدي بهم ونقتدي بنهجهم ومسيرتهم النضالية الصادقة والمخلصة النبيلة، وفي مقدمتهم اليوم الشهيد عبدالغني شعلان الرجل المقدام الشجاع والقائد المحنك البطل الذي واجه الحوثيين بمسؤولية عالية، ووطنية فذة، حتى فاضت روحه الطاهرة، مقبلا غير مدبر، وهو يسطر البطولات في ساحات القتال والشرف، كما سطرها من قبل في ميادين العمل الأمني ومواجهة الخلايا النائمة لتلك الجماعة الإرهابية ".