شاهد.. امرأة في صنعاء تعري قيادات الانقلاب وتخص عبدالملك وحسين العزي وتحذر النساء من الوقوع في هذا الفخ

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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دعت الناشطة الحقوقية المعروفة ابتسام أبو دنيا ،عبدالملك الحوثي وحسين العزي وباقي القيادات الانقلابية إلى الخروج من مخابئهم والألتحاق بما يسمونه جبهات الجهاد.

وطالبت في فيديو جديد لها (تابعه مأرب برس) كل نساء ورجال اليمن بالكف عن إرسال أبنائهم للقتال في صفوف مقاولي المشروع الإيراني في اليمن بقيادة حسن أيرلو.

ونبهت أبو دنيا النساء من الوقوع في فخ التبرع بالذهب والحلي باسم الجبهات التي يستغلها الحوثيون في زيادة أرصدتهم الخارجية وصرفياتهم البذخية وإرسال عائلاتهم وأبنائهم للتمتع بها وتعليمهم خارج البلاد.

وحذرت من ترويج حسين العزي لكذبة أنهم لا يزالون في بداية التحشيد.. مشيرة إلى مأزق جماعتهم العسكري وأنهم يظللون الناس لأرسال أبنائهم واحبتهم إلى المحرقة .. مطالبة إياه بالخروج من تحت البطانية والاختباء بدل التغرير بالبسطاء واستغفالهم.

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وسخرت المغردة الشهيرة من شكوى عبدالملك الحوثي أن ما يسميه دول العدوان قطعوا عليه الكهرباء مؤقتاً بينما الناس تعيش منذ ست سنوات في ظلام دامس بسبب انقلاب مليشياتهم الظالمة.

وطالبت أبو دنيا عبدالملك الحوثي وحسين العزي وباقي القيادات بالاقتداء بعلي بن أبي طالب والحسن والحسين الذين كانوا في مقدمة الصفوف وليس مختبئين وسط المغارات والجروف وترك أبناء الناس يموتون من أجل العنصريين وإيران.

وناشدت كل النساء في صنعاء وصعدة وذمار وعمران وغيرها بعدم الأنخداع بدعوة أصحاب مشروع حسن أيرلو الإيراني الشيطاني وعدم الزج بهم في معركة غير شريفة لخدمة الحوثيين العنصريين وعدم انخداع النساء مرة أخرى ببيع المجوهرات والذهب الذي سرقه الحوثة في المرات السابقة وعدم إرسال أبنائهن للقتال في سبيل المختبئين.

وكانت الناشطة ابو دنيا قد تعرضت للاعتداء بالضرب ،من قبل مسلحين حوثيين، العام الماضي بعد ان اقتحموا منزلها في صنعاء، بسبب انتقاداتها لممارسات الجماعة الانقلابية.