مصر تكشف موقفها من الكويت في اللقاء التاريخي بين البلدين

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن ثبات موقف بلاده «تجاه دعم التضامن العربي، بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي». وأعرب السيسي، خلال استقباله، وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح أمس، بحضور نظيره المصري سامح شكري، عن تقديره لـ«الجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة».

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي إن «الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس السيسي من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت نقل التحيات إلى الرئيس السيسي، فضلا عن التطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على المستويات كافة، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا».

وثمن وزير الخارجية الكويتي «دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي»، مشيدا بـ«حرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بأواصر العمل العربي المشترك».

من جهته، طلب السيسي نقل تحياته إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مهنئاً حكومة وشعب الكويت بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، وأكد «متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية».

وأوضح المتحدث الرئاسي المصري أن «اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث جدد الرئيس السيسي التأكيد - في هذا الخصوص - على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، كما تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا السياق خلال الفترة المقبلة، سعيا نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية