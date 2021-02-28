المليشيات الحوثية تعلن استهداف الرياض بصاروخ باليستي والدفاع المدني يكشف تفاصيل الأضرار حكم حوثي بإعدام نجل شقيق الرئيس السابق «صـالح» وحدات من قوات الشرعية تشن هجوماً خاطفاً على مواقع الحوثيين بـ الضالع العميد ”شعلان“.. ”حائط صدّ مأرب الأول وجناح نسرها الجمهوري الثالث وعمود سمائها الخامس“ .. من هو؟ السعودية.. القبض على صاحب فيديو التحرش بالشرقية تعرف على الرسائل السرية التي اخفتها ألمانيا بخصوص هتلر ونشرتها مؤخرا حليمة بولند تثير الجدل بزي غريب فتح باب التساؤلات عاجل .. الحوثيون يستهدفون الرياض بصاروخ باليستي لقاح فيروس كورونا: هل سيكون كافيا لجميع سكان العالم؟ البنتاغون يكشف كواليس أول ضربة عسكرية في عهد بايدن
كشف الدفاع المدني السعودي، صباح اليوم الأحد، عن الأضرار الناجمة عن سقوط شظايا صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثيين باتجاه العاصمة السعودية، الرياض.
وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء أمس السبت الموافق حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره.
وأضاف المتحدث أن الشظايا تناثرت على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، مساء أمس السبت، اعتراض هجوم باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" تجاه العاصمة الرياض.
ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف الذي يقاتل مليشيات الإنقلاب في اليمن و المتحالفة مع إيران قوله إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض، دون مزيد من التفاصيل.