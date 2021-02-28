المليشيات الحوثية تعلن استهداف الرياض بصاروخ باليستي والدفاع المدني يكشف تفاصيل الأضرار

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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كشف الدفاع المدني السعودي، صباح اليوم الأحد، عن الأضرار الناجمة عن سقوط شظايا صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثيين باتجاه العاصمة السعودية، الرياض.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء أمس السبت الموافق حادثة سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية وتم اعتراضه وتدميره.

وأضاف المتحدث أن الشظايا تناثرت على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرار مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، مساء أمس السبت، اعتراض هجوم باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" تجاه العاصمة الرياض.

ونقل التلفزيون السعودي عن التحالف الذي يقاتل مليشيات الإنقلاب في اليمن و المتحالفة مع إيران قوله إنه اعترض ودمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض، دون مزيد من التفاصيل.