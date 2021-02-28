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ميسي يقود برشلونة لفوز ثمين في الليغا

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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حقق فريق برشلونة فوزا ثمينا بنتيجة (2-0)، خلال مواجهة إشبيلية، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

وسجل كل من الفرنسي عثمان ديمبيلي (29) والساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي (86) هدفي البلوغرانا. 

 

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد إشبيلية عند 48 نقطة في المركز الرابع.

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