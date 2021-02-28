وحدات من قوات الشرعية تشن هجوماً خاطفاً على مواقع الحوثيين بـ الضالع

الأحد 28 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شنت وحدات من قوات الجيش الوطني، مساء اليوم السبت هجوماً خاطفاً على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قولة :، إن أبطال الجيش هاجموا مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي في قطاع باب غلق شمالي غرب مديرية قعطبة.. مؤكداً مصرع ما لا يقل عن 6 من عناصر مليشيا الحوثي بينهم قائد ميداني، فيما جرح 8 آخرون، بنيران الأبطال.

وأضاف أن أبطال الجيش استعادوا أسلحة متوسطة وخفيفة كانت مكدّسة في مواقع العدو، إضافة إلى كميات من الذخائر المتنوعة.