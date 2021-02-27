نظام غذائي يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والخرف... تعرّف عليه

السبت 27 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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النظام النباتي هو طريقة لتناول الطعام تتكون في الغالب أو كلياً من الأطعمة المشتقة من النباتات بما في ذلك الخضروات والحبوب

أظهرت دراسة جديدة أن الحصول على البروتين من مصادر نباتية مثل الفول والمكسرات بدلاً من البروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان مرتبط بعدد أقل من الوفيات المتعلقة بالخرف وأمراض القلب، وفقاً لشبكة «إيه بي سي نيوز».

وتابعت الدراسة، التي نُشرت يوم الأربعاء الماضي في مجلة جمعية القلب الأميركية (جاها)، أكثر من 100 ألف امرأة في مرحلة ما بعد سن اليأس لمدة 20 عاماً تقريباً.

والنساء في الدراسة اللواتي تناولن المزيد من البروتين من المصادر النباتية كان لديهن خطر أقل للوفاة المرتبطة بأمراض القلب والخرف وانخفاض خطر الوفاة من جميع الأسباب، مقارنة بالنساء اللائي تناولن المزيد اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والبيض.

ويمكن أن يؤثر النظام الغذائي النباتي على عوامل صحية، مثل الخرف وأمراض القلب، هو موضوع نظريتين عمليتين في أدبيات العلوم الطبية والتغذية، وفقاً للدكتورة جينيفر أشتون، كبيرة المراسلين الطبيين في «إيه بي سي نيوز».

وقالت أشتون الحاصلة أيضاً على درجة الماجستير في التغذية: «أحدها له علاقة بالمستقلبات الالتهابية، فهي منتجات ثانوية لبروتين حيواني يمكن أن يؤثر بعد ذلك على القلب والدماغ والأوعية الدموية لدينا». وتابعت: «والنظرية الأخرى لها علاقة بميكروبيوم الأمعاء، البكتيريا الجيدة، ومن الواضح أن ما نأكله مرتبط بذلك».

وأشارت أشتون إلى إنها اتبعت نظاماً غذائياً نباتياً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وشهدت انخفاضا في مستوى الكوليسترول السيئ والدهون في جسمها.

وأوضحت: «وزني لم يتغير وفقدت بعض الدهون الداخلية الخطيرة، لذلك حتى الشخص الذي يتبع نظام نباتي ليوم أو يومين فقط في الأسبوع قد يحصل على فوائد صحية».

* ما هو النظام الغذائي النباتي؟

النظام الغذائي النباتي هو طريقة لتناول الطعام تتكون في الغالب أو كلياً من الأطعمة المشتقة من النباتات، بما في ذلك الخضراوات والحبوب والمكسرات والبذور والبقوليات والفواكه.

ويؤكد توماس كولين كامبل، عالم الكيمياء الحيوية بجامعة كورنيل أنه المسؤول عن إعطاء الغذاء النباتي هذه الأهمية. وقال إنه صاغ المصطلح في عام 1980 «للمساعدة في تقديم بحثه عن النظام الغذائي إلى زملائه المتشككين في المعاهد الوطنية للصحة»، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وقال للصحيفة: «أردت أن أؤكد أن عملي وأفكاري نابعة بالكامل من العلم وليس أي نوع من الاعتبارات الأخلاقية أو الفلسفية».

* هل يختلف النظام الغذائي النباتي عن نظام «فيغان»؟

يتألف النظام الغذائي النباتي من تناول القليل من الأطعمة الحيوانية أو عدم تناولها على الإطلاق، في حين أن النظام الغذائي النباتي «فيغان» يقضي على جميع الأطعمة والمنتجات الحيوانية - كل شيء من اللحوم والمنتجات الجلدية إلى البيض والجبن، وفقاً للطبيبة فاطمة كودي ستانفورد، من كلية الطب بجامعة هارفارد.

وغالباً ما تركز النظم الغذائية النباتية على الأطعمة الكاملة.