قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل إصابة السفينة بخليج عُمان

السبت 27 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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كشفت قناة إسرائيلية السبت، تفاصيل إضافية تتعلق بحادثة إصابة السفينة التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغر، في خليج عُمان.

وذكرت قناة "i24" الإسرائيلية أن تل أبيب ترى بأن إيران مسؤولة عن الانفجار، الذي تعرضت له سفينة "هيل يسري" الخميس، مشيرة إلى أنها كانت في طريقها من الموانئ السعودية إلى سنغافورة، وتعرضت للانفجار قبالة السواحل العُمانية.

ونقلت القناة عن خبير في الاستخبارات الأمريكية، أن "السفينة لم تصطدم بلغم بحري، وإنما أصيبت من على سطح الماء"، مؤكدة أن مالك السفينة الإسرائيلية رامي أونغر قال إنه "لا يعلم هل هناك علاقة بما تعرضت له سفينته والتوتر القائم بين واشنطن وطهران، أو لأن السفينة بملكية إسرائيلية".

والجمعة، قالت مجموعة "درياد غلوبال" التي تتخذ من لندن مقرا وتعنى بالأمن البحري، على موقعها الإلكتروني؛ إن "ناقلة المركبات "ام في هيليوس راي" تعرضت لانفجار داخل خليج عُمان".

وبحسب المجموعة، فإن السفينة كانت على ما يبدو متوجهة من الدمام في السعودية إلى سنغافورة عند وقوع الانفجار، مشيرة إلى أنها مملوكة من قبل شركة "هيليوس" المحدودة، وهي شركة إسرائيلية مسجلة في جزيرة مان.