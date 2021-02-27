حليمة بولند تثير الجدل بزي غريب فتح باب التساؤلات

السبت 27 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل مجددا بسبب الزي الذي ارتدته خلال احتفالها بالعيد الوطني لدولة الكويت، إذ ارتدت ملابس وحقيبة على شكل جواز السفر الكويتي.

ونشرت حليمة بولند صورة لها عبر صفحتها بتطبيق ”سناب شات“، خلال ارتدائها زيها الاحتفالي الأزرق اللون، وعلقت قائلة :“شنو مخططاتكم بالعيد الوطني“.

وأثار احتفال الإعلامية الكويتية الشهيرة سخرية وغضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل، إذ رأت إحداهم أن احتفالها لا يتناسب مع حالة الحداد العامة التي يعيشها الوسط الفني والإعلامي بالكويت حزنا على رحيل مواطنها مشاري البلام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

بينما انتقد آخرون زيها وأكدوا أن دولة الكويت أكبر من هذه المبالغات التي لا قيمة لها، في حين أثار مظهرها بعد عمليات التجميل الأخيرة التي تسببت في تغير شكلها بشكل كبير استهجان الكثيرين.