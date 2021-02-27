السعودية.. القبض على صاحب فيديو التحرش بالشرقية تعرف على الرسائل السرية التي اخفتها ألمانيا بخصوص هتلر ونشرتها مؤخرا حليمة بولند تثير الجدل بزي غريب فتح باب التساؤلات عاجل .. الحوثيون يستهدفون الرياض بصاروخ باليستي لقاح فيروس كورونا: هل سيكون كافيا لجميع سكان العالم؟ البنتاغون يكشف كواليس أول ضربة عسكرية في عهد بايدن مصرع 350 حوثياً في جبهات مأرب خلال الـ30 ساعة الماضية ليست شبوة.. أكبر محافظات الجنوب تجهز قافلة لدعم مأرب ”طارق صالح“ يعلن استعداده للاتفاق مع اي مكون سياسي ويؤكد: ”مهما كانت خلافاتنا نحن نكبر على الخلافات الصغيرة“ بعد مغامرة لـ”جس النبض“.. الحوثيون يتعرضون لانتكاسة وخسارة كبيرة في المعقل الرئيسي لزعيم الجماعة
أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند الجدل مجددا بسبب الزي الذي ارتدته خلال احتفالها بالعيد الوطني لدولة الكويت، إذ ارتدت ملابس وحقيبة على شكل جواز السفر الكويتي.
ونشرت حليمة بولند صورة لها عبر صفحتها بتطبيق ”سناب شات“، خلال ارتدائها زيها الاحتفالي الأزرق اللون، وعلقت قائلة :“شنو مخططاتكم بالعيد الوطني“.
وأثار احتفال الإعلامية الكويتية الشهيرة سخرية وغضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل، إذ رأت إحداهم أن احتفالها لا يتناسب مع حالة الحداد العامة التي يعيشها الوسط الفني والإعلامي بالكويت حزنا على رحيل مواطنها مشاري البلام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.
بينما انتقد آخرون زيها وأكدوا أن دولة الكويت أكبر من هذه المبالغات التي لا قيمة لها، في حين أثار مظهرها بعد عمليات التجميل الأخيرة التي تسببت في تغير شكلها بشكل كبير استهجان الكثيرين.