مصرع 350 حوثياً في جبهات مأرب خلال الـ30 ساعة الماضية

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أعلنت قوات الجيش الوطني، السبت 27 فبراير/شباط، مصرع أكثر من 350 عنصراً حوثيا في المعارك التي دارت غربي محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).
ونقل المركز الإعلام للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله، إن "أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة وطيران التحالف دعم الشرعية خاضوا خلال الـ30 ساعة الماضية؛ معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جهات صرواح والكسارة والمشجح".
وأكد المصدر، أن المعارك أسفرت عن "مصرع أكثر من 350 عنصراً من المليشيا، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى، كما تكبدت المليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، من ضمنها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران التحالف 6 أطقم كانت تحمل تعزيزات الى ذات الجبهات“.
كما استهدف طيران التحالف تجمعات للمليشيا الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.
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وللأسبوع الثاني على التوالي، يخوض أبطال الجيش والمقاومة وبإسناد من تحالف دعم الشرعية معارك استنزاف واسعة ضد المليشيات الحوثية على امتداد مسرح العمليات القتالية من شرق مدينة الحزم بالجوف إلى جنوب مأرب.