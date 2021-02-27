ليست شبوة.. أكبر محافظات الجنوب تجهز قافلة لدعم مأرب

السبت 27 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجه محافظ حضرموت (جنوب شرقي اليمن)، اللواء الركن فرج البحسني، السبت 27 فبراير/شباط، بسرعة تجهيز قافلة إغاثة إلى محافظة مأرب (شمالي شرق) دعماً لصمود ابنائها أمام جماعة الحوثي المسلحة.

يأتي ذلك، بحسب بيان لمركز إعلام المحافظة، امتثالاً لنداء الواجب، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021م، بشأن دعم صمود محافظة مأرب لمواجهة الميلشيات الحوثية الانقلابية.

ودعا محافظ حضرموت، الميسورين ورجال الخير والشخصيات الاجتماعية والعلماء والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، إلى التفاعل ودعم صمود أبناء مأرب في الجبهات.

وأكد أن ”أبناء مأرب يسجلون صموداً اسطورياً في وجه الهجوم البربري للميلشيات الحوثية الإنقلابية”.

واستأنف الحوثيون مطلع فبراير/شباط تحرّكهم للسيطرة مدينة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء، حيث يعيش قرابة مليوني نازح. لكنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم كبير نحو المدينة الغنية بالنفط حيث يتلقون مقاومة كبيرة من الحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية.