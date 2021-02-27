لقاح فيروس كورونا: هل سيكون كافيا لجميع سكان العالم؟ البنتاغون يكشف كواليس أول ضربة عسكرية في عهد بايدن مصرع 350 حوثياً في جبهات مأرب خلال الـ30 ساعة الماضية ليست شبوة.. أكبر محافظات الجنوب تجهز قافلة لدعم مأرب ”طارق صالح“ يعلن استعداده للاتفاق مع اي مكون سياسي ويؤكد: ”مهما كانت خلافاتنا نحن نكبر على الخلافات الصغيرة“ بعد مغامرة لـ”جس النبض“.. الحوثيون يتعرضون لانتكاسة وخسارة كبيرة في المعقل الرئيسي لزعيم الجماعة بعد الرد السعودي الحازم.. الحكومة اليمنية تعلن بياناً رسمياً تعليقاً على التقرير الأمريكي حول ”خاشقجي“ أدمى ليالي مأرب.. تفاصيل أعنف المعارك على الإطلاق دفعت فيها المليشيا بأفواج قتالية هائلة من عدة محاور وسقط فيها واحد من أكبر قيادات ”الشرعية“ رغم الخسارة.. فلامنغو يحرز لقب الدوري البرازيلي الحكومة اليمنية تطالب بتدخل عاجل في مأرب بعد تعرضها لـ 10 صواريخ باليستية وهجوم هو الأكبر
وجه محافظ حضرموت (جنوب شرقي اليمن)، اللواء الركن فرج البحسني، السبت 27 فبراير/شباط، بسرعة تجهيز قافلة إغاثة إلى محافظة مأرب (شمالي شرق) دعماً لصمود ابنائها أمام جماعة الحوثي المسلحة.
يأتي ذلك، بحسب بيان لمركز إعلام المحافظة، امتثالاً لنداء الواجب، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2021م، بشأن دعم صمود محافظة مأرب لمواجهة الميلشيات الحوثية الانقلابية.
ودعا محافظ حضرموت، الميسورين ورجال الخير والشخصيات الاجتماعية والعلماء والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين، إلى التفاعل ودعم صمود أبناء مأرب في الجبهات.
وأكد أن ”أبناء مأرب يسجلون صموداً اسطورياً في وجه الهجوم البربري للميلشيات الحوثية الإنقلابية”.
واستأنف الحوثيون مطلع فبراير/شباط تحرّكهم للسيطرة مدينة مأرب، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة صنعاء، حيث يعيش قرابة مليوني نازح. لكنهم فشلوا في تحقيق أي تقدم كبير نحو المدينة الغنية بالنفط حيث يتلقون مقاومة كبيرة من الحكومة اليمنية والمقاومة الشعبية.