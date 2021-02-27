بعد مغامرة لـ”جس النبض“.. الحوثيون يتعرضون لانتكاسة وخسارة كبيرة في المعقل الرئيسي لزعيم الجماعة

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تجددت المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني من جهة ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى، اليوم السبت 27 فبراير/شباط، في محافظة صعدة (أقصى شمال اليمن).
وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش تمكنت من إفشال هجوم واسع للمليشيا الحوثية باتجاه مواقعها في محور كتاف، شرق المحافظة التي تعد معقلا رئيسيا لزعيم المليشيا الإرهابية.
وأكدت المصادر مقتل وإصابة عشرات العناصر الحوثية خلال المواجهات التي أسفرت ايضا عن تدمير عيار 14 وعربتين محملة بالعناصر الحوثية.
وخلال الفترة الماضية ساد بعض الهدوء جبهات القتال في صعدة، وحينما حاولت المليشيا الحوثية جس النبض بهذه المحاولات تكبدت خسائر كبيرة بنيران قوات الجيش.