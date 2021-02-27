عاجل: استشهاد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب

السبت 27 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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افادت مصادر عسكرية واعلامية متطابقة، اليوم السبت ،باستشهاد قائد القوات الخاصة بمحافظة مأرب خلال مواجهات مع مليشيات الحوثيين.

وقالت ،ان قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبد الغني شعلان ،قتل في المعارك الدائرة على اطراف محافظة مأرب.

ومساء امس الجمعة تداول ناشطون اخبارا عن اصابة العميد شعلان ،وتحدث اخرون عن استشهاده، فيما نفى البعض ذلك،ليتم اليوم تأكيد خبر استشهاده،من مصادر موثوقة، بحسب ما اطلع عليه مأرب برس.