عاجل: استشهاد قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب

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افادت مصادر عسكرية واعلامية متطابقة، اليوم السبت ،باستشهاد قائد القوات الخاصة بمحافظة مأرب خلال مواجهات مع مليشيات الحوثيين.
وقالت ،ان قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبد الغني شعلان ،قتل في المعارك الدائرة على اطراف محافظة مأرب.
ومساء امس الجمعة تداول ناشطون اخبارا عن اصابة العميد شعلان ،وتحدث اخرون عن استشهاده، فيما نفى البعض ذلك،ليتم اليوم تأكيد خبر استشهاده،من مصادر موثوقة، بحسب ما اطلع عليه مأرب برس.