بعد معاقبة مسؤولين سعوديين.. واشنطن تكشف ماذا تريد من الرياض وتحسم مستقبل العلاقة معها هل ستعاقب واشنطن الأمير محمد بن سلمان؟ نيويورك تايمز تجيب وتضع احتمال آخر دول خليجية تعلن موقفا صريحا من السعودية وتقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقجي بعد ازاحة الستار عن أخطر تقرير للمخابرات.. واشنطن تعاقب مسئولين سعوديين بينهم عسيري وتحظر سفر 76 شخصية وتنشر الأسماء عاد من الفضاء ووجد أن الدولة التي أرسلته قد أختفت من الوجود الحكومة الشرعية تكشف عن تطورات خطيرة بشأن خزان صافر علامات خطيرة تدل على ضرورة خلع ضرس المعقل الطيران الحربي الأمريكي يشن أعنف هجوم على مليشيات إيرانية في المنطقة التحالف يعلن تفاصيل تدمير مسيرتين للمليشيات الحوثية غداة تمديد العقوبات على اليمن أول تصريح ناري من الخارجية السعودية على تقرير الكونغرس الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد مسؤولين سعوديين على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي لا تهدف إلى إحداث "شرخ أو قطيعة" في العلاقات مع السعودية.
وقال، في مؤتمر صحفي ، إنّ الإجراءات تهدف إلى "منع تصرفات مستقبلية مماثلة من جانب السعودية بعد تقرير مقتل جمال خاشقجي".
وشدد على أنّ الولايات المتحدة "تود تغييرا وليس قطيعة مع السعودية".
وفي السياق، أشار بلينكن إلى التزام واشنطن بالدفاع عن أمن السعودية، لافتا أن التقرير الاستخباراتي حول مقتل خاشقجي "يساهم في إعادة ضبط العلاقات مع المملكة".
وفي وقت سابق، أزاحت الاستخبارات الأمريكية الستار عن تقرير غير سري حول مقتل خاشقجي،اعلنت الرياض رفضها لما ورد فيه.
وصدر التقرير عقب مباحثات هاتفية جرت الجمعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان.