دول خليجية تعلن موقفا صريحا من السعودية وتقرير المخابرات الأمريكية حول مقتل خاشقجي

السبت 27 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، أن الكويت تؤيد ما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به حول مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وشددت الوزارة على أهمية الدور المحوري والهام الذي تقوم به السعودية بقيادة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إقليميا ودوليا في دعم الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف.

كما أكدت الوزارة رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بسيادة السعودية.

* موقف البحرين

وكانت وكالة الأنباء البحرينية ذكرت في وقت متأخر الجمعة، أن البحرين عبرت عن تأييدها لبيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي رفع للكونغرس الأميركي عن مقتل خاشقجي.

وقالت الوكالة: "تعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأضافت "تؤكد مملكة البحرين على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال إقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي".

*السعودية ترفض التقرير

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير الذي زُود به الكونغرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنها "تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي".

وأضافت الخارجية السعودية أن "حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

وأكملت: "كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

*لم يتضمن أي دليل

في سياق متصل قال مراسلون لشبكات عالمية أن التقرير الأميركي حول مقتل جمال خاشقجي لم يتضمن أي دليل، ولا يحوي أي معلومات أو دلائل.

وذكر مراسل CNN لشؤون الأمن القومي أن "تقرير خاشقجي لم يقدم أي دليل ملموس".

وأوضح مراسل CNN لشؤون الأمن القومي أن "تقرير خاشقجي وضع بناء على تقييم استخباراتي وليس على أدلة".

وإلى ذلك، قالت مراسلة CBS إن "تقرير مقتل خاشقجي يتضمن تكهنات دون معلومات أو دلائل".وأضافت مراسلة CBS أن "تقرير مقتل خاشقجي لم يتضمن أي دليل".

وأصدر البيت الأبيض، الجمعة، تقريرا للمخابرات الأمريكية، عن مقتل خاشقجي ،تضمن اتهامات لشخصيات سعودية بارزة،في الضلوع بمقتل خاشقجي .