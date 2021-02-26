معارك حاسمة من ”حزم الجوف“ حتى ”جبل مراد“ ورئيس العمليات الحربية يؤكد: ”لن نسمح لذنب إيران حتى ان يشم هواء مأرب“ السعودية تصدر حكما بالقتل قصاصا بحق شاب جنوبي من اليمن بيان حكومي تعليقاً على قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد العقوبات على ”أحمد علي عبدالله صالح“ ابنة الرئيس السادات تكشف سرًا عن والدها لأول مرة قافلة من أربع محافظات جنوبية تصل مأرب دراسة حديثة: سياسة بايدن خطيرة على اليمن والسعودية أمام خيارين برقية خاصة من أمير قطر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده آخر مستجدات معارك مأرب.. مقتلة جديدة لمليشيا الحوثي بجبهات ”صرواح“ و”هيلان“ شابة قهرت السرطان وهي طفلة.. تستعد الآن لغزو الفضاء محمد علي الحوثي يوجه رسالة خاصة للإمارات بخصوص العميد أحمد علي
أكد رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني، الجمعة 26 فبراير/شباط، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد من تحالف دعم الشرعية كسرت كل الهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال العشرين يوماً الماضية في مختلف جبهات المناطق العسكرية السادسة والثالثة والسابعة، وأيضاً في جبهات الرابعة والخامسة.
وأضاف اللواء الذيباني، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعركة مع العدو الحوثي تمضي وفق الخطة المرسومة من قبل وزارة الدفاع والقيادة العليا للقوات المسلحة، مؤكداً أن العدو منهار وأن النصر سيكون حليف الشعب اليمني الجمهوري وقواته المسلحة.
وقال إن أبطال القوات المسلحة وشرفاء اليمن يقاتلون من أجل تحرير السكان في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة المليشيا الإيرانية، ومن أجل إعادة الحياة إليهم وإعادة الأمن والاستقرار والديمقراطية والُلحمة اليمنية والوطنية، ومن أجل إزالة الفوارق التي صنعتها المليشيا داخل المجتمع اليمني.
ودعا الذيباني، الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية بأن لا يدفعوا بأبنائهم إلى الهلاك ولا ينجروا إلى معارك المليشيا غير محسوبة العواقب والتي لا يهما الخسائر البشرية في صفوف أبناء القبائل.
وقال: "لا تنخدعوا بالدعاية الحوثية ولا تخضعوا لأساليب الإكراه والاجبار الذي يمارس عليكم من قبل قوى التمرد، فالمجاميع التي دفعت بها خلال الأيام الماضية قتل نصفها فيما سقط الكثير منهم بين أسير وجريح"، مشيراً إلى أن قوات الجيش والمقاومة ستقوم بمطاردة بقية الفلول الهاربة وستكون النتائج واضحة وجلية أمام الجميع بدءً من جبهات القتال شرق حزم الجوف مروراً بجبهات القتال شمال وغرب مارب وصولاً إلى جبهات جبل مراد وجبهات الساحل الغربي.
وأكد اللواء الذيباني في ختام حديثه: "سيتم القضاء على كل من تسول له نفسه أن يشم هواء محافظة مأرب، من أذناب وأدوات إيران الإرهابية".