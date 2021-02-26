السعودية تصدر حكما بالقتل قصاصا بحق شاب جنوبي من اليمن

الجمعة 26 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيانًا اليوم, بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، جاء نصه حسب وسائل إعلام محلية رسمية كالتالي:-

أقدم/ بشار حاتم أحمد علي العدني – يمني الجنسية – على قتل/ جهاد فضل عبدالله آل زيد – يمني الجنسية – وذلك بضربه على خصيتيه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / بشار حاتم أحمد علي العدني يوم الخميس 13 / 7 / 1442هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة .