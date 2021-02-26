ابنة الرئيس السادات تكشف سرًا عن والدها لأول مرة

الجمعة 26 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت الابنة الكبرى للرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، عن تقدم والدها بطلب للتمثيل في أربعينيات القرن الماضي.

ووفقا لموقع “اليوم السابع” المصري، قالت رقية، إن الرئيس السادات خلال فترة أربعينيات القرن الماضي كان يحاول الهرب من البوليس السياسي، لذلك حاول إيهامهم أنه ابتعد عن النشاط السياسي.

وأشارت الابنة الكبرى للسادات إلى، أنه من أجل إثبات ذلك، أوهم البوليس السياسي أنه توجه للعمل بالفن لذلك تقدم بطلب للمنتجة آسيا للعمل كممثل.

وأوضحت ابنة السادات أن والدها الرئيس الراحل لم يقم بالتمثيل قط في أي عمل سينمائي.