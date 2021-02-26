قافلة من أربع محافظات جنوبية تصل مأرب

الجمعة 26 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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وصلت صباح اليوم الجمعة إلى مدينة مأرب قافلة دعوية تضم عدد من العلماء والدعاة والمرشدين من محافظات جنوب الوطن (حضرموت- عدن -أبين - شبوة)، وذلك لمناصرة وزيارة أبطال الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في مختلف جبهات مأرب والجوف، والذين يسطرون أعظم الملاحم البطولية ضد مليشيا الحوثي الارهابية.

وحسب مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بمأرب- حسن القُبيسي" فإن القافلة الدعوية التي أتت بناءً على توجيهات وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد شبيبة تأتي تجسيداً لمعاني التلاحم ووحدة الصف والإجماع الوطني من كل محافظات الجمهورية في مساندة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمأرب في المعركة الفاصلة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الطائفي.

مضيفاً " تعتبر هذه الزيارة رسالة للداخل والخارج على تأكيد اللُحمة الوطنية ووحدة الصف الجمهوري للوقوف صفاً واحداً ضد المشروع الإيراني الدخيل على المجتمع اليمني وهويته الوطنية".

وأشار القُبيسي" إلى أن القافلة الدعوية التي تستمر لعدة أيام ستقوم بزيارة جبهات مأرب والجوف في سبيل رفع معنويات الأبطال، إضافةً إلى قيامها بعدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة والمتمثلة في إلقاء العديد من الخطب والمحاضرات والندوات، إضافةً إلى عقد لقاءات بالخطباء والمرشدين بمأرب، وكلها تصب في التوعية بخطر فكر المشروع الحوثي الإيراني"