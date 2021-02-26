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برقية خاصة من أمير قطر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

الجمعة 26 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في برقيةٍ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية، التي أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.

كما أعرب أمير دولة قطر في برقية مماثلة إلى ولي العهد عن التهنئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية، نقلاً عن وكالة الانباء السعودية (واس).

وهنأ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر ووزير الداخلية عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية.

 
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