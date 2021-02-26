آخر مستجدات معارك مأرب.. مقتلة جديدة لمليشيا الحوثي بجبهات ”صرواح“ و”هيلان“

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تكبدت مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية فادحة، اليوم الجمعة 26 فبراير/شباط، بنيران الجيش ورجال القبائل مسنودين بطيران التحالف العربي في جبهات "صرواح" و"هيلان" غرب محافظة مارب (شمالي شرق اليمن).
مصادر عسكرية أفادت باندلاع معارك عنيفة منذ ساعات الصباح الأولى في جبهات عدّة بمديرية صرواح، أسفرت عن مصرع 34 عنصراً من مليشيا الحوثي وجرح العشرات فيما لاذ من تبقى من مجاميعها بالفرار.
وضاعفت الغارات الجوية والقصف المدفعي من الخسائر البشرية والمادية في صفوف المليشيات المدعومة من إيران، منها تدمير 7 أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، ومصرع وجرح جميع من كانوا على متنها.
وفي جبهة هيلان (غرب) سقط 20 عنصرا حوثيا بين قتيل وجريح في معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني ورجال القبائل ضد مليشيا الحوثي.
وتشهد جبهات مأرب الغربية والشمالية معارك عنيفة منذ ساعات إثر هجوم لميليشيا الحوثي في محاولة لاستعادة مواقع خسرتها أمس.
والخميس، أعلن الجيش الوطني استعادة السيطرة على مواقع استراتيجية في جبهة صرواح بعد مواجهات عنيفة ضد المليشيا الحوثية.