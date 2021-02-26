قافلة من أربع محافظات جنوبية تصل مأرب دراسة حديثة: سياسة بايدن خطيرة على اليمن والسعودية أمام خيارين برقية خاصة من أمير قطر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده آخر مستجدات معارك مأرب.. مقتلة جديدة لمليشيا الحوثي بجبهات ”صرواح“ و”هيلان“ شابة قهرت السرطان وهي طفلة.. تستعد الآن لغزو الفضاء محمد علي الحوثي يوجه رسالة خاصة للإمارات بخصوص العميد أحمد علي الموت يفجع الاسرة الحاكمة في السعودية والديوان الملكي يصدر بيانا تعرف على قرعة الدوري الأوروبي والمواجهة امثيرة بين ميلان والشياطين الحمر اليمن توافق رسميا على استخدام أول لقاح لكورونا وتعلن موعد التطعيم الكشف عن موعد دخول شهر رمضان ويوم عيد الفطر
تشعر هيلي أرسينو بسعادة غامرة، وهي تستعد لارتياد الفضاء، بعد أن نجت من الإصابة بسرطان العظام وهي طفلة.
وتأمل أرسينو، التي ستكون أحد أفراد طاقم سفينة الفضاء "إنسبيريشن 4" التابعة لشركة "سبيس إكس" وهي أول بعثة فضائية تجارية بالكامل في العالم، أن تلهم الآخرين باعتبارها أول شخص خضع لزراعة أعضاء اصطناعية في جسده يسافر إلى الفضاء. يذكر أنه تم زراعة أعضاء صناعية في عظام إحدى ساقي الشابة.
هيلي أرسينو تقف أمام أحد صواريخ سابيس إكس
هيلي أرسينو تقف أمام أحد صواريخ سابيس إكس
وقالت الفتاة المرحة التي تبلغ من العمر 29 عاماً: "هذه البعثة تفتح باب السفر إلى الفضاء أمام أي إنسان، وأعتقد أن هذا بحد ذاته سيعطي دافعاً للناس ويبعث فيهم الكثير من الأمل".
اكتشفت أرسينو في العاشرة من عمرها إصابتها بنوع من سرطان العظام، وعولجت في مستشفى سان جود التعليمي للأطفال في ممفيس بولاية تينيسي. وتقول إن الفضل يرجع للمستشفى في إنقاذ حياتها. وهي تعمل هناك الآن مساعدة طبيب.
من جهتها، تستهدف "سبيس إكس"، التي يملكها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، إتمام الرحلة الفضائية التي تضم أربعة أفراد في الربع الأخير من العام الجاري 2021، ومن المتوقع إطلاقها من قاعدة كيب كنافيرال في ولاية فلوريدا.
وسيكون جاريد أيزاكمان، المدير التنفيذي في شركة "شيفت فور بيمنتس"، قائداً للرحلة، وهو الذي اختار أرسينو لتكون ضمن أفراد الطاقم.
وبخلاف رحلات "ناسا" و"سبيس إكس" المشتركة والتي تذهب إلى المحطة الفضائية الدولية، ستدور هذه الرحلة حول الأرض لعدة أيام. وقالت أرسينو إنها ستشارك خلال هذه الرحلة في تجارب علمية.