محمد علي الحوثي يوجه رسالة خاصة للإمارات بخصوص العميد أحمد علي

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أعاد ما يسمى رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين في اليمن محمد علي الحوثي، نشر تغريدة كان قد كتبها في العام 2017 ووجهها حينها إلى الإمارات.
وقال الحوثي في تغريدة نشرها بصفحته على "تويتر": "أدعو النظام الإماراتي إلى السماح للسفير أحمد علي عبد الله صالح بالعودة لليمن وسبق أن دعوت في مرة سابقة لأسباب إنسانية فليس لهم حق بعدم السماح له ولا مبرر لذلك".
وأضاف: "إذا كانت الإمارات تعتبر السفير أحمد علي عبد الله صالح أسيرا فنحن جاهزون للتبادل".
وكان محمد علي الحوثي قد نشر في العام 2017 تغريدة دعا فيها أبو ظبي إلى السماح لنجل الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح بزيارة والده.
وفي 4 ديسمبر 2017 أعلنت وزارة الداخلية التابعة للحوثيين مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانا جرت تلاوته عبر قناة "المسيرة" قالت فيه إنه تم "انتهاء أزمة مليشيا الخيانة بإحكام السيطرة الكاملة على أوكارها وبسط الأمن في ربوع العاصمة صنعاء وضواحيها وجميع المحافظات الأخرى".