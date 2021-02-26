الموت يفجع الاسرة الحاكمة في السعودية والديوان الملكي يصدر بيانا

الجمعة 26 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان له، اليوم الجمعة، عن وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.

وقال الديوان السعودي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم في مدينة الرياض".