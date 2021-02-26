تعرف على قرعة الدوري الأوروبي والمواجهة امثيرة بين ميلان والشياطين الحمر

الجمعة 26 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-RT

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أسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون، سويسرا، عن قمة مثيرة بين ميلان ومانشستر يونايتد .

وجاءت المواجهات على الشكل التالي:

مانشستر يونايتد الإنجليزي* ميلان الإيطالي

أياكس أمستردام الهولندي * يانغ بويز السويسري

دينامو كييف الأوكراني * فياريال الإسباني

روما الإيطالي * شاختار دونيتسك الأوكراني

أولمبياكوس اليوناني* أرسنال الإنجليزي

دينامو زغرب الكرواتي* توتنهام هوتسبير الإنجليزي

سلافيا براغ التشيكي* رينجرز الإسكتلندي

غرناطة الإسباني* مولده النرويجي.

ويقام دور الـ16 بنظام خروج المغلوب بإقامة 8 مواجهات بين الفرق المشاركة (ذهاب وإياب)، ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ثمن نهائي الدوري الأوروبي الخميس 11 مارس، على أن تقام مباريات الإياب الخميس 18 مارس.

يذكر أن مسابقة الدوري الأوروبي هذا العام كانت استثنائية بعض الشيء، خاصة في دور المجموعات والتي كانت تلعب بشكل أسبوعي، بسبب البداية المتأخرة للبطولة.