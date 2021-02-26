قافلة من أربع محافظات جنوبية تصل مأرب دراسة حديثة: سياسة بايدن خطيرة على اليمن والسعودية أمام خيارين برقية خاصة من أمير قطر إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده آخر مستجدات معارك مأرب.. مقتلة جديدة لمليشيا الحوثي بجبهات ”صرواح“ و”هيلان“ شابة قهرت السرطان وهي طفلة.. تستعد الآن لغزو الفضاء محمد علي الحوثي يوجه رسالة خاصة للإمارات بخصوص العميد أحمد علي الموت يفجع الاسرة الحاكمة في السعودية والديوان الملكي يصدر بيانا تعرف على قرعة الدوري الأوروبي والمواجهة امثيرة بين ميلان والشياطين الحمر اليمن توافق رسميا على استخدام أول لقاح لكورونا وتعلن موعد التطعيم الكشف عن موعد دخول شهر رمضان ويوم عيد الفطر
أسفرت قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون، سويسرا، عن قمة مثيرة بين ميلان ومانشستر يونايتد .
وجاءت المواجهات على الشكل التالي:
مانشستر يونايتد الإنجليزي* ميلان الإيطالي
أياكس أمستردام الهولندي * يانغ بويز السويسري
دينامو كييف الأوكراني * فياريال الإسباني
روما الإيطالي * شاختار دونيتسك الأوكراني
أولمبياكوس اليوناني* أرسنال الإنجليزي
دينامو زغرب الكرواتي* توتنهام هوتسبير الإنجليزي
سلافيا براغ التشيكي* رينجرز الإسكتلندي
غرناطة الإسباني* مولده النرويجي.
ويقام دور الـ16 بنظام خروج المغلوب بإقامة 8 مواجهات بين الفرق المشاركة (ذهاب وإياب)، ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب لدور ثمن نهائي الدوري الأوروبي الخميس 11 مارس، على أن تقام مباريات الإياب الخميس 18 مارس.
يذكر أن مسابقة الدوري الأوروبي هذا العام كانت استثنائية بعض الشيء، خاصة في دور المجموعات والتي كانت تلعب بشكل أسبوعي، بسبب البداية المتأخرة للبطولة.