اليمن توافق رسميا على استخدام أول لقاح لكورونا وتعلن موعد التطعيم

الجمعة 26 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-عدن

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، في العاصمة المؤقتة عدن، الجمعة، الموافقة الرسمية للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية لاستخدام اللقاح الخاص بفيروس كورونا (كوفيد-19).

ووافقت الهيئة، على استخدام اللقاح البريطاني استرازينيكا.

وهذا المسمى لشركة بريطانية - سويدية متعددة الجنسيات، يقع مقرّها الرئيسي في 'كامبريدج'، وهي متخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تمهيداً لاستيراد الدفعة الأولى من اللقاح البريطاني، لبدء تنفيذ أولى جولات حملة التطعيم ضد وباء 'كورونا' (كوفيد _19)، التي من المتوقع انطلاقها خلال الشهر المقبل،بحسب الصحة.

وفي وقت سابق أكدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، روزي دياز، اعتزام بلادها توزيع لقاحات لعدد من الدول بينها اليمن.

وكان السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل آرون، قال في تغريدة على "تويتر" مطلع فبراير الجاري، إن التحالف العالمي للقاحات سيقدّم جرعة من اللقاح ضد 'كورونا' لليمن.

يذكر أن المملكة المتحدة ساهمت بمبلغ 548 مليون جنيه إسترليني لمبادرة "كوفاكس".

وبرنامج "كوفاكس" هو برنامج عالمي لتطعيم سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل ضد فيروس 'كورونا'.

ويستهدف البرنامج تقديم ملياري جرعة لقاح على الأقل بنهاية 2021 لتطعيم 20 في المئة من الأشخاص الأكثر ضعفا، في 91 دولة فقيرة ومتوسطة الدخل.

وتشير أخر المستجدات حول وباء 'كورونا' في اليمن -حسب اللجنة الوطنية العليا- إلى أنها سجلت، أمس الخميس، 34 إصابة مؤكدة، بالإضافة إلى تسجيل 3 حالات وفاة، وحالة شفاء واحدة.

وهو أعلى رقم يسجل في اليمن منذ قرابة ثمانية أشهر، ليرتفع إجمالي الحالات الجديدة المسجلة، خلال يومين، إلى 68 حالة.