اليمن توافق رسميا على استخدام أول لقاح لكورونا وتعلن موعد التطعيم الكشف عن موعد دخول شهر رمضان ويوم عيد الفطر معلومات عن القيادي الحوثي الخطير الذي أضافه مجلس الأمن الى قائمة العقوبات وأسباب ذلك فيما وزير الخارجية في أبوظبي.. الإمارات تتحدى الشرعية ومحافظ سقطرى يفضحها ويحمل التحالف المسئولية تفاصيل ما دار في أول اتصال بين الملك سلمان والرئيس الأمريكي واتفاق بينهما حول اليمن مجلس الأمن يوجه صفعة لـ أحمد علي ويضيف اسم قيادي حوثي الى قائمة العقوبات هستيريا الهزائم تلاحق الحوثيين..هروب جماعي للمليشيات من جبهتي مأرب والجوف بإتجاه هذه المحافظة أمريكا تبحث مع عمان إنهاء حرب اليمن أبرز رجال الرئيس ”صالح“ يعري نجله ”أحمد“ ويكشف ”حقائق صادمة“ والرئيس ”هادي“ يضع شرطاً وحيداً لرفع العقوبات الدولية عنه عطل مفاجئ يضرب تطبيق فيسبوك ماسنجر في عدد من دول العالم
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في السعودية، عبدالله المسند، عن موعد دخول شهر رمضان لعام 1442هـ، وكذلك عيد الفطر، لافتاً إلى أن شهر شعبان سيكون 30 يوماً، لكون القمر سيغرب قبل الشمس بنحو 26 دقيقة في 29 شعبان، وفقاً لأفق مكة المكرمة.
وأكد على حسابه الرسمي في "تويتر" أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون في 30 شعبان عند الساعة 5:31 صباحاً، لذلك ستوافق غرة شهر رمضان الثلاثاء 13 أبريل، وأن يوم 29 رمضان سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 10 مساء اليوم نفسه، ولن يكون الهلال مكث في الأفق الغربي، لذلك سيكون عدد أيام شهر رمضان 30 يوماً.
ونوه بأن موعد العيد سيكون الخميس الموافق 13 مايو المقبل، داعياً من لديه حُجوزات أو مناسبات إلى أن يعتمد تمام شهري شعبان ورمضان 30 يوماً.