آخر الاخبار

اليمن توافق رسميا على استخدام أول لقاح لكورونا وتعلن موعد التطعيم الكشف عن موعد دخول شهر رمضان ويوم عيد الفطر معلومات عن القيادي الحوثي الخطير الذي أضافه مجلس الأمن الى قائمة العقوبات وأسباب ذلك فيما وزير الخارجية في أبوظبي.. الإمارات تتحدى الشرعية ومحافظ سقطرى يفضحها ويحمل التحالف المسئولية تفاصيل ما دار في أول اتصال بين الملك سلمان والرئيس الأمريكي واتفاق بينهما حول اليمن مجلس الأمن يوجه صفعة لـ أحمد علي ويضيف اسم قيادي حوثي الى قائمة العقوبات هستيريا الهزائم تلاحق الحوثيين..هروب جماعي للمليشيات من جبهتي مأرب والجوف بإتجاه هذه المحافظة أمريكا تبحث مع عمان إنهاء حرب اليمن أبرز رجال الرئيس ”صالح“ يعري نجله ”أحمد“ ويكشف ”حقائق صادمة“ والرئيس ”هادي“ يضع شرطاً وحيداً لرفع العقوبات الدولية عنه عطل مفاجئ يضرب تطبيق فيسبوك ماسنجر في عدد من دول العالم

الكشف عن موعد دخول شهر رمضان ويوم عيد الفطر

الجمعة 26 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 628

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في السعودية، عبدالله المسند، عن موعد دخول شهر رمضان لعام 1442هـ، وكذلك عيد الفطر، لافتاً إلى أن شهر شعبان سيكون 30 يوماً، لكون القمر سيغرب قبل الشمس بنحو 26 دقيقة في 29 شعبان، وفقاً لأفق مكة المكرمة.

وأكد على حسابه الرسمي في "تويتر" أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون في 30 شعبان عند الساعة 5:31 صباحاً، لذلك ستوافق غرة شهر رمضان الثلاثاء 13 أبريل، وأن يوم 29 رمضان سيغرب القمر قبل الشمس في أفق مكة المكرمة بنحو 12 دقيقة، وسيكون موعد الاقتران بين الشمس والقمر عند الساعة 10 مساء اليوم نفسه، ولن يكون الهلال مكث في الأفق الغربي، لذلك سيكون عدد أيام شهر رمضان 30 يوماً.

ونوه بأن موعد العيد سيكون الخميس الموافق 13 مايو المقبل، داعياً من لديه حُجوزات أو مناسبات إلى أن يعتمد تمام شهري شعبان ورمضان 30 يوماً.

إقراء أيضاً
أول تعليق رسمي على طلاق محمد رمضان
تضارب الأنباء حول تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابتة بكورونا
السعودية توقف مسلسلا كان مقررا أن يعرض في رمضان القادم
في مشهد أثار مواقع التواصل ..رجب طيب أردوغان يسدد ركلة جزاء ويعلن مواصل إحراز ال
تطورات وأحداث مثيرة بعد حبس مدير أعمال هيفاء وهبي 5سنوات والفنانة تستشهد بآية قر
هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت الحلاوة الطحينية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس