تفاصيل ما دار في أول اتصال بين الملك سلمان والرئيس الأمريكي واتفاق بينهما حول اليمن

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد للملك سلمان بن عبدالعزيز "التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية".
وأفاد البيت الأبيض أن بايدن تحدث مع العاهل السعودي، الخميس، في اول اتصال بينهما.
وقال البيت الأبيض إن "بايدن والملك سلمان بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن"
كما أشار البيت الأبيض إلى أن "بايدن والملك سلمان بحثا الأمن الإقليمي".
وأثنى الرئيس الأميركي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.
فيما أكد الملك سلمان، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.
وهنأ الملك سلمان، بايدن بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.
وأكد ملك السعودية، والرئيس الأميركي خلال الاتصال، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم
كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.
وشكر الملك سلمان في هذا الصدد الرئيس الأميركي على التزام الولايات المتحدة الأميركية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.