هستيريا الهزائم تلاحق الحوثيين..هروب جماعي للمليشيات من جبهتي مأرب والجوف بإتجاه هذه المحافظة

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أفاد شهود عيان ومصادر محلية اليوم الخميس 25 فبراير 2021 م بأن المليشيات الحوثية استحدثت عدد من نقاط التفتيش الامنية في معظم مداخل وشوارع العاصمة صنعاء لإعتقال العناصر الحوثية الهاربة من جبهات القتال من مأرب والجوف.
وأوضحت المصادر على ان العاصمة صنعاء تشهد استنفارا امنيا كبيرا من قبل مسلحي المليشيات الحوثية عقب تلقيها بلاغات من قياداتها الميدانية في جبهات القتال بمحافظة مأرب والجوف تفيد بفرار المئات من مقاتليها.
المصادر اكدت ايضـــا قيام المليشيات الحوثية بعتقال العشرات من عناصرها بتهمة فرارها من ميادين القتال ونقلهم الى معسكرات الاستقبال في مديريتي ارحب ونهم.
وتتواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني ورجال القبائل مسنودين بطيران التحالف العربي، من جهة، وبين مليشيا الحوثي الارهابية من جهة أخرى، بمختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب والجوف وسط انهيارات متتالية في صفوف المليشيات الحوثية نتيجة تلقيها ضربات عسكرية موجعة من قوات الشرعية كبدتها خسائر بشرية ومادية فادحة.