أمريكا تبحث مع عمان إنهاء حرب اليمن

الخميس 25 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الخميس 25 فبراير/شباط، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ، سبل إنهاء الحرب وجهود التسوية السياسية للأزمة اليمنية.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة مسقط على هامش جولة خليجية يجريها ليندركينغ منذ الإثنين وتستمر 10 أيام؛ لبحث سبل حل أزمة اليمن.

ووفق وكالة الأنباء العمانية، بحث الجانبان "تطورات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد".

كما أكد الطرفان على "أهمية معالجة الأزمة الإنسانية، ودعم جهود تحقيق التسوية السياسية بين جميع الأطراف اليمنية، عبر الحوار البناء والمفاوضات السلمية"، دون تفاصيل أكثر.

والأربعاء، وصل ليندركينغ إلى العاصمة العمانية مسقط، قادما من الرياض؛ حيث التقى هناك وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك.

وتتزامن الجولة الخليجية للمبعوث الأمريكي مع حراك دولي مكثف لحلحلة الأزمة اليمنية، وإعلان إدارة جو بايدن عزمها تكثيف الجهود في هذا الخصوص.

ولسنوات عديدة، سعت القيادة العمانية إلى التوسط لحل الأزمة باليمن، وأبقت على تمثيل للحوثيين في مسقط، كما تحافظ على علاقات جيدة مع إيران، بحسب مراقبين.