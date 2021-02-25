عطل مفاجئ يضرب تطبيق فيسبوك ماسنجر في عدد من دول العالم

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عانى عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري الأشهر في العالم "فيسبوك ماسنجر"، مساء اليوم الخميس 25 فبراير/شباط، من تعطل في عدد من خدمات التطبيق.
وأشار موقع "داون ديتكتور" المعني بأخبار الأعطال التي تضرب مواقع الإنترنت، إلى أن "فيسبوك ماسنجر" عانى بصورة كبيرة من عطل تقني.
فيسبوك ماسنجر
وعانى نسبة 56% من مستخدمي فيسبوك ماسنجر من مشكلة في استقبال الرسائل، فيما واجه 32% من المستخدمين مشكلة في الاتصال بالتطبيق أصلا، بينما فشل 11% من المستخدمين في تسجيل الدخول للتطبيق.
وتركزت الأماكن التي واجه مستخدميها مشكلة في "فيسبوك ماسنجر" في أوروبا والشرق الأوسط، ومناطق في شرق آسيا وروسيا.
ولم تصدر شركة "فيسبوك" حتى الآن بيانا توضح فيه طبيعة العطل، أو سببه.
وعانى تطبيق "فيسبوك ماسنجر" من أكثر من عطل خلال شهر فبراير/شباط، حيث تعرض لنحو 4 أعطال فنية حتى الآن.