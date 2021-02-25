وكيل أول وزارة الداخلية يزور مكتب الخارجية في محافظة مأرب

الخميس 25 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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التقى وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف، اليوم الخميس، مع مدير مكتب الخارجية في محافظة مأرب المستشار حسين المصطفى بمحافظة مأرب.

وخلال اللقاء جرى مناقشة سبل التعاون المشترك والتنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية .

وأشاد وكيل أول وزارة الداخلية بالجهود المبذولة من العاملين في مكتب الخارجية في محافظة مأرب التي يقطنها ملايين المواطنين اليمنيين.

وأشار اللواء بن عبود الى ضرورة التنسيق بين وزارة الداخلية ومكتب الخارجية من أجل توفير الحماية الأمنية للوفود الأجنبية والمنظمات الإنسانية العاملة في المحافظات المحررة وتسهيل إجراءات إصدار الإقامات للعاملين الأجانب في المنظمات الإغاثية.

وبدوره ثمن المستشار حسين المصطفى الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية وإدارتها في المحافظات المحررة بشكل عام وفي مأرب بشكل خاص وما يقوموا به من تأمين النازحين وحماية مخيماتهم من الاستهدف الممنهج من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ، مشيرا إلى أهمية رصد جرائم مليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين الأبرياء واستهدافهم بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع ، وانتهاكات حقوق الأطفال وتجنيدهم والزح بهم في المعارك ، وعرضها للرأي العام والمنظمات الحقوقية الدولية المهتمة بحقوق الإنسان .

حضر اللقاء عبدالعزيز الشرعبي نائب مدير المكتب ، وعبدالله الحداد مدير شؤون القنصلية ، وعلي المسلل مدير العلاقات العامة .