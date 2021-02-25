ليفربول يتنفس الصعداء باستعادة لاعبيه المصابين .. عودة النجوم

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تنفس نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الصعداء بعد عودة ثنائي الفريق المصاب إلى التدريبات ونشر الحساب الرسمي للريدز في "تويتر" صورا لنجمه البرتغالي الشاب ديوغو غوتا، البالغ 24 عاما، وهو يشارك في تدريبات الفريق الجماعية صباح اليوم، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي تعرض لها في مباراة ميدتيلاند الدنماركي ضمن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الـ9 من ديسمبر الماضي.
وذكرت تقارير صحفية أن غوتا تدرب منفردا طوال الأيام الماضية، قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية لأول مرة صباح اليوم الأربعاء.
ونشر نادي ليفربول أيضا صورا لصخرة دفاعه، الهولندي فيرجيل فان دايك وهو يتدرب منفردا، تمهيدا لعودته إلى التدريبات الجماعية.
وكان ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي، قد عانى كثيرا هذا الموسم من لعنة الإصابات التي حرمته من بعض نجومه، وخصوصا في خط الدفاع، ما انعكس على نتائج الفريق وأدى إلى تراجعه للمركز السادس على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".