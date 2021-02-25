فريق واحد يبعد رونالدو عن معادلة إنجاز إبراهيموفيتش

الخميس 25 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، التوقيع على ثنائية فريقه في شباك كروتوني، خلال مواجهة جمعت الفريقين يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

ورفع رونالدو رصيده إلى 18 هدفا، وانتزع بهذين الهدفين صدارة هدافي الكالتشيو من البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، الذي سجل 17 هدفا.

وبات فريق كروتوني الفريق رقم 78 الذي يتلقى هدفا من "الدون" بين أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

بهذا أصبح رونالدو على بعد فريق واحد فقط لمعادلة إنجاز السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان الحالي الذي سجل في شباك 79 ناديا على مدار مسيرته المهنية منذ عام 2000.

يذكر أن النجم البرتغالي البالغ 34 عاما تمكن من التسجيل أمام جميع الأندية الإيطالية الـ18 المتواجدة حاليا في "الكالتشيو".