حزب الإصلاح يكشف سر صمود مأرب وحقيقة العداء مع الإمارات

الخميس 25 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعا حزب الإصلاح، كافة اليمنيين إلى التوحد في معركة مصيرية من أجل استعادة الدولة ومؤسساتها ،وبذل الجهود للخلاص من مليشيا الكهنوت والإمامة الحوثية، وجعل مصلحة اليمن فوق كل اعتبار.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح علي الجرادي، "إن صمود مأرب يمثل اليمن جميعاً، ومعركتها تمثل خلاصة الجمهورية اليمنية والنضال الوطني".

وأضاف الجرادي في لقاء على قناة يمن شباب "أن معركة مأرب فاصلة وكبيرة وسجلت مارب فيها عنوان كبير مفاده أن مارب ورجال اليمن وأبنائها يستعيدون اليوم جمهوريتهم من خلال هذه المنازلة الكبيرة التي قرر الحوثي أن يخوضها بكل ما لديه وحشد لها من كل المحافظات بالحديد والنار والترغيب والترهيب".

وأشار إلى أن هذا الصمود في مأرب بفعل الانجاز النوعي والتكتيكات العسكرية التي اتبعتها مأرب وجيشها وأبنائها وقبائلها، وتحول هذا الصمود إلى ما يشه المحرقة للإمامة والتي يكاد أن تدفن مأرب وصحرائها مشروع الإمامة.

وأكد الجرادي أن مارب بوابة الدفاع عن الجزيرة العربية وبوابة الصد عن المشروع الفارسي الذي يريد اليمن منصة اطلاق نحو الخليج والجزيرة العربية.

وأوضح أن مأرب تخوض اليوم المعركة نيابة عن اليمن ونيابة عن العرب في شبه الجزيرة العربية وبموجبها سيتحدد نفوذ ايران في اليمن".

وفيما يشاع عن انسحاب عربي من اليمن، قال الجرادي "إنه لا يوجد أي انسحاب عربي من اليمن، ولكن هناك تكتيكات عسكرية بعد ست سنوات من الحرب".

ووجه الجرادي الشكر لقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أنه يجب أن يعي اليمنيين أن هذه المعركة هي معركتهم الوطنية لمواجهة الإمامة والانقلاب".

وأضاف "علينا كيمنيين أن نقول لأنفسنا إن هذه هي قضيتنا الوطنية لمواجهة الامامة والانقلاب وعلينا أن نستعيد ذواتنا في إدارة المعركة العسكرية والسياسية والقانونية والدبلوماسية من خلال ادواتنا ووسائلنا المحلية والوطنية، وأن يكون التحالف كما هو من أول يوم هو داعم ومساند".

وتابع "المعركة تخص اليمنيين أنفسهم ونحن ممنونين ومرحبين بدعم التحالف واستمراره أيضاً في دعم المعركة والشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي".

وعن علاقة الحزب بدولة الإمارات أكد الجرادي أن حزب الإصلاح ليس لديه أي عداء مع دولة الإمارات وليس لديه مصلحة في ذلك.

واشار إلى أن رؤية الحزب تجاه أي دولة أو حكومة بما في ذلك الإدارة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية هي رؤية جميع المكونات السياسية ولا يمكن أن ينفرد الإصلاح برؤية خاصة لأن هذه المعركة هي معركة كل اليمنيين وهي مصيرية.