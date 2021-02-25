ريم الهاشمي تؤكد حرص الإمارات على النهوض باليمن ودعمها

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بحث وزير الخارجية اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مع وزير الدولة للتعاون الدولي الإماراتي، ريم الهاشمي، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية .
وفي اللقاء، أكد الوزير بن مبارك على أهمية تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات لاسيما في الجانب الاقتصادي مثمنا دور الإمارات في تقديمها المساعدات والمنح التنموية لليمن .
وأشار الوزير بن مبارك إلى أهمية تفعيل اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين ، لبحث كل سبل التعاون التي ستسهم في دعم برنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي ،دون مزيد من التفاصيل.
من جانبها أكدت الهاشمي حرص بلادها على تقديم كل اوجه الدعم التنموي في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية والاغاثية للنهوض باليمن وإعادة بناء ما دمرته الحرب .