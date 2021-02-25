فيديو من الخطوط الأمامية.. مسئول عسكري بارز يوجه رسالة لليمنيين ويخاطب القبائل والأهالي في مناطق سيطرة الحوثي

الخميس 25 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أشاد مدير دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة اليمنية العميد الركن أحمد الأشول، بما وصفها االملاحم البطولية التي يسطرها أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في جبهة الجدافر بمحافظة الجوف، وفي جميع جبهات المنطقة العسكرية السادسة بقيادة اللواء الركن أمين الوائلي.

وثمن الأشول الدعم والإسناد الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية، الاربعاء، مع فريق من دائرة التوجيه المعنوي ضم عدداً من قيادات ورؤساء شعب الدائرة، للمواقع التي حررها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مؤخراً في جبهة الجدافر شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف،وفق موقع الجيش.

وخلال الزيارة، نقل مدير دائرة التوجيه المعنوي، إلى الضباط والصف والجنود، تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية، بالانتصارات الجديدة التي حققوها ضد مليشيا الكهنوت الحوثية المدعومة من إيران.

ومن الخطوط الأمامية في جبهة الجدافر، وجه العميد الأشول، رسالة إلى أبناء الشعب اليمني والعالم أجمع، أكد خلالها ان قوات الجيش تقف اليوم على مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف.. لافتاً إلى ما يبثه العدو من دعاية زائفة وأكاذيب يضلل من خلالها البسطاء ويحشدهم إلى محارق الموت.

وقال مخاطباً الأهالي في مناطق سيطرة المليشيا: "احفظوا أبناءكم وإخوانكم وأنفسكم فالمناطق التي تتواجد فيها القوات المسلحة ورجال المقاومة وأحرار اليمن أصبحت محارق للمليشيا الحوثية وسيكون الخلاص منها قريباً بإذن الله.

ودعا العميد الأشول، الصليب الأحمر الدولي لانتشال جثث قتلى مليشيا الحوثي الذين خلفتهم المليشيا وراءها في صحاري الجوف ولاذت بالفرار.. مؤكداً أن المليشيا تستغني عن مقاتليها عندما يصابون أو يقتلون وتتركهم يتعفنون في الجبال والوديان والصحاري.

ولفت إلى أن هذا النهج تمارسه المليشيا أيضاً مع المشائخ والوجهاء والأعيان الذين ساندوها أثناء انقلابها على الدولة، وهاهم الآن يصفونهم متى ما استغنوا عن خدماتهم في غمضة عين، وآخرها حادثة الشيخ ابو نشطان الذي أقدمت المليشيا على تصفيته مع أبنائه نسائه، ومن ثم تغطي جريمتها بـ"التحكيم القبلي" بكل غطرسة واستهتار.

كان في استقبال العميد الأشول والفريق الذي معه قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي وقائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي، وعدد من قيادات الوحدات العسكرية في الجبهة.

وكان قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي، اعلن الاربعاء تحرير منطقة "الجدافر" الاستراتيجية بالكامل، وقال أن قوات الجيش أصبحت على مشارف مدينة ”الحزم“ عاصمة محافظة الجوف.

واوضح اللواء الوائلي، إن "قوات الجيش الوطني كانت تتمركز سابقاً في الجزء الشرقي من منطقة الجدافر وكان جزء كبير منها مع العدو، مؤكداً أنه خلال اليومين الماضيين تم دحر المليشيا الحوثية الانقلابية من الجدافر بالكامل".